RT - O regime de Kiev realizou uma nova provocação na cidade de Nikolayevka, localizada na República Popular de Lugansk, com o objetivo de culpar as forças russas pelas mortes, informou neste sábado o chefe do Centro Nacional de Gestão. de Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev.

"Durante a provocação, militantes dos batalhões nacionalistas e militares das Forças Armadas da Ucrânia abriram fogo contra edifícios residenciais com peças de artilharia", disse o oficial militar de alto escalão, indicando que o ataque deixou mortos e feridos entre a população civil.

Segundo Mizintsev, a provocação foi filmada por jornalistas do jornal americano The New York Times e pela mídia ucraniana para divulgar as supostas "atrocidades" cometidas por soldados russos contra civis.

Além disso, o funcionário indicou que tanto Washington quanto os países da União Européia continuam "fechando os olhos" aos crimes de guerra perpetrados pelas autoridades ucranianas, enquanto as acusações contra Kiev são "estritamente proibidas" na mídia ocidental.

"Os EUA e os países da União Europeia continuam cinicamente a fechar os olhos aos numerosos crimes de guerra das autoridades ucranianas, que não são discutidos em nível estatal nos países ocidentais; materiais objetivos na mídia são esporádicos. Kiev oficial, inclusive na mídia, está sujeita a uma proibição estrita", denunciou.

O responsável informou ainda que o lado ucraniano continua a ocupar escolas, creches e outros centros educativos em várias regiões para alojar unidades de combate e desdobrar as suas armas, enquanto mantém à força civis em caves sob o pretexto de garantir a sua segurança.

Ao mesmo tempo, o chefe do Centro Nacional Russo de Gerenciamento de Defesa anunciou que desde o início da operação militar especial, um total de 1.396.798 pessoas, das quais 234.762 são crianças, foram evacuadas para o território russo das áreas perigosas da Ucrânia, bem como as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.

