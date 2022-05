Moscou diz que fortalecerá suas tropas na fronteira com a Finlândia se a OTAN levar armas à região

A confirmação partiu do Comitê de Defesa e Segurança do Conselho da Federação da Rússia edit

Agência Sputnik - Moscou fortalecerá sua presença militar na fronteira russo-finlandesa no caso de Helsinque se juntar à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a aliança passar a implantar armas de ataque em seu território.

De acordo com Viktor Bondarev, do Comitê de Defesa e Segurança do Conselho da Federação da Rússia, Moscou deve fortalecer sua presença militar na fronteira com a Finlândia, caso o país receba armas da OTAN.



"Vamos fortalecer a fronteira e aumentar a presença das tropas russas na fronteira se armas ofensivas da OTAN forem implantadas na Finlândia, nas nossas imediações", disse Bondarev neste domingo (15).

Ainda hoje (15), mais cedo, a Finlândia anunciou a decisão oficial de aderir à aliança militar. A decisão será discutida no parlamento finlandês na segunda-feira (16), e a votação deve ocorrer na terça-feira (17).



A decisão foi seguida pela Suécia, que deverá solicitar oficialmente a adesão à OTAN juntamente com a Finlândia.

