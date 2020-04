Na abertura da Semana Santa, Papa Francisco prega a solidariedade

Na celebração do Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa, o Papa Francisco voltou a manifestar solidariedade a todos os que sofrem e estão sozinhos em meio à pandemia do novo coronavírus edit

247 - "Hoje, no drama da pandemia, diante de tantas certezas que desmoronam, diante de tantas expectativas traídas, no sentido de abandono que prende nossos corações", disse o Papa Francisco na celebração do Domingo de Ramos, que abre a semana Santa.

Francisco disse que no momento em que a humanidade se sente encurralada é preciso lembrar que "não estamos sozinhos".

A propagação da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, obrigou o Vaticano a realizar mudanças drásticas na Semana Santa, que habitualmente reúne milhares de pessoas. Neste domingo, que abre as celebrações, os fiéis participariam da missa com ramos nas mãos, na Praça de São Pedro. No entanto, Francisco presidiu a cerimônia apenas com um cardeal, diáconos e alguns poucos religiosos, além do coro, que foi reduzido. A Basílica foi decorada com oliveiras e outras plantas, informa o UOL.



