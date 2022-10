Na Austrália, Lula teve 54% dos votos válidos

Apoie o 247

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o presidenciável brasileiro mais votado na Austrália, com 3.672 votos (54,8% dos votos válidos). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 1.917 (28%). Foram 247 votos brancos ou nulos, de acordo com informações do site SBS.com.

Dos 15.390 eleitores aptos a votar no primeiro turno na Austrália, 44% (6.785) compareceram às urnas.

Os eleitores brasileiros na Austrália foram às seções eleitorais em Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Camberra.

