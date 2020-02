Na ONU, chanceler de Cuba defende conquista de paz duradoura

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, falou nesta segunda-feira na Conferência sobre Desarmamento do Segmento de Alto Nível, do 43º período ordinário de sessões do Conselho de Direitos Humanos, que acontece de 24 a 28 de fevereiro, na sede das Nações Unidas em Genebra, Suíça edit