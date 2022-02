Na ONU, EUA e Ucrânia foram os únicos a votar contra resolução repudiando nazismo

Apoie o 247

247 - Estados Unidos e Ucrânia foram os únicos países a votar contra resolução da Assembleia Geral da ONU em dezembro do ano passado para combater a glorificação ao nazismo. A resolução foi apresentada pela Rússia com o apoio de outros 30 membros da entidade e foi aprovada por 130 votos.

A resolução fala em "combater a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata”.

Desde o golpe na Ucrânia em 2014, liderado pelo presidente norte-americano Joe Biden, então vice-presidente do governo Barack Obama, o país vive uma infestação de grandes organizações neonazistas.

Os grupos de extrema direita foram usados para dar o golpe no governo democraticamente eleito, linchar opositores, perseguir setores contrários ao afastamento em relação à Rússia e minorias étnicas russas no país — resultando no famoso Massacre de Odessa.

Cenas do Massacre na Casa dos Sindicatos de Odessa, ocorrido na Ucrânia, em 02/05/2014. Sede de organizações sindicais e do Partido Comunista, o edifício foi atacado e incendiado por neonazistas apoiadores do Euromaidan. A chacina resultou na morte de 42 pessoas.



1/24 pic.twitter.com/i8QcVFQNx9 February 25, 2022

Paraquedistas militares da Ucrânia cantando «Nosso pai é Bandera, nossa mãe é a Ucrânia». Stepan Bandera foi o líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos que participou ativamente do Holocausto e assassinou cerca de 100 mil poloneses em 1943-44. https://t.co/EgAM5z94Et February 26, 2022

