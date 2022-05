Na reunião de chanceleres do Brics, Xi Jinping diz que situação internacional é de muita instabilidade, incerteza e insegurança

Presidente salientou que os membros do bloco devem agir para promover o desenvolvimento pacífico e proteger a equidade e a justiça, além de propor a democracia e a liberdade edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, proferiu um discurso por vídeo na abertura da reunião de chanceleres dos países do BRICS. O líder chinês apontou que a situação internacional atual enfrenta muita instabilidade, incerteza e insegurança, entretanto, a tendência de buscar a paz e o desenvolvimento, uma vida melhor para as pessoas de todos os países e a missão histórica de cooperação de benefícios recíprocos da comunidade internacional não mudará. Os membros do BRICS devem agir para promover o desenvolvimento pacífico e proteger a equidade e a justiça, além de propor a democracia e a liberdade.

Xi Jinping salientou que os países do BRICS precisam reforçar a confiança política e cooperação de segurança, estreitar a comunicação nas grandes questões regionais e internacionais e respeitar a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento uns dos outros. Além disso, é necessário se opor ao hegemonismo e à política de poder e resistir à mentalidade de guerra fria e ao confronto em grupo.

O desenvolvimento é uma tarefa comum dos países de mercados emergentes, afirmou o líder chinês. Os cinco membros do BRICS devem se comunicar e dialogar com mais países de mercado emergente e em desenvolvimento, com vista a aumentar a confiança mútua e fortalecer a colaboração.

