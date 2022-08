Não haverá ‘ONU, capaz de responder’ se o conflito nuclear estourar, diz secretário-geral

Apoie o 247

TASS - As Nações Unidas não serão capazes de responder de forma alguma a um potencial conflito nuclear, porque no caso de uma guerra nuclear global provavelmente não haverá "uma ONU capaz de responder mais", disse o secretário-geral Antonio Guterres a jornalistas em Tóquio.

"Acredito que, se as armas nucleares forem usadas, provavelmente não haverá mais ONU capaz de responder", disse ele, respondendo à pergunta de um repórter japonês sobre uma possível resposta da ONU a um hipotético uso de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia.

O chefe da ONU também disse estar certo de que uma guerra nuclear significaria "a destruição do planeta".

A esse respeito, ele pediu às potências nucleares que se comprometam com o princípio do não primeiro uso e se abstenham de usar armas nucleares para ameaçar estados não nucleares.

"Está claro que se ninguém usar [armas nucleares] pela primeira vez, não haverá guerra nuclear", disse ele.

O embaixador russo no Japão, Mikhail Galuzin, disse em uma mesa redonda sobre desarmamento nuclear em Tóquio na semana passada que a operação militar da Rússia na Ucrânia não tem nada a ver com cenários de possível uso de armas nucleares e todas as alegações sobre esse assunto são meras especulações. Ele lembrou que apenas um país - os Estados Unidos - havia realmente usado armas nucleares e seu uso não se justificava do ponto de vista militar, mas "na verdade era um teste de armas nucleares" nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki e seus moradores.

