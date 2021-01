Não se sabe quando será retomada sessão para ratificar Biden; senador republicano fala em “espiral mortal” para democracia

Colapso nos EUA. Com invasão do Congresso por forças trumpistas, não se sabe quando será retomada sessão para ratificar vitória de Joe Biden. Mitch McConnelll, republicano líder da maioria do Senado, fala em “espiral mortal” para a democracia edit

247 com agências - Com invasão do Congresso e toque de recolher, não se sabe quando será retomada sessão do Congresso para ratificar Biden. O clima no Congresso dos Estados Unidos e na capital Washington é de perplexidade e desalento. As imagens evocam a queda do império romano.

O senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky e líder da maioria, disse ao New York Times que está em curso uma "espiral mortal" para a democracia.

O Congresso está invadido, os parlamentares deixar ou prédio ou estão escondidos em salas na Câmara e Senado e a sessão de ratificação foi suspensa sem qualquer previsão de quando será retomada.

Senadores e deputados foram retirados do local da sessão e levados a uma área segura do prédio e o vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão, foi retirado do Capitólio, segundo a imprensa estadunidense.

