Apoie o 247

ICL

Sputnik - "Ursula [von der Leyen] decidiu enviar 500 milhões de euros adicionais a Zelensky. A contribuição da França é de 100 milhões! Mas não temos dinheiro para aposentadorias ou hospitais", escreveu o político no Twitter.

Na sexta-feira passada (20), um alto funcionário da União Europeia (UE) anunciou que o sétimo pacote de auxílio financeiro do Fundo Europeu para a Paz, para a compra de equipamento militar pela Ucrânia, será de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,8 bilhões).

Philippot tem criticado repetidamente os países ocidentais pelo apoio financeiro e pelo fornecimento de armas à Ucrânia, que estão prolongando o conflito no país.

Ao mesmo tempo, o político apelou para cancelar as sanções impostas pela UE à Rússia. Ele rotulou as decisões de Bruxelas na área da energia de "insanas" e as sanções de "estúpidas".

No ano passado, a UE decidiu utilizar o Fundo Europeu para a Paz para financiar parte do envio de equipamentos militares à Ucrânia.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.