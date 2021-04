Nasa contrata Elon Musk para projeto de viagens à lua

247 com RT - A agência espacial americana Nasa contratou a empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, para construir um módulo lunar baseado no conceito de nave estelar.

A Nasa escolheu a SpaceX “para continuar o desenvolvimento da primeira sonda humana comercial que levará com segurança os próximos dois astronautas americanos à superfície lunar” , anunciou a agência na sexta-feira.

“Pelo menos um desses astronautas fará história como a primeira mulher na lua. Outro objetivo do programa Artemis inclui pousar a primeira pessoa de cor na superfície lunar ”, acrescentou a Nasa.

O valor total do “contrato com base em marcos de preço fixo pela empresa” com a SpaceX é de US $ 2,89 bilhões.

Elon Musk, que atualmente é o homem mais rico do planeta com patrimônio de 188,5 bilhões de dólares, segundo o ranking Bloomberg Billionaires, comemorou o anúncio.

We are honored to be part of the @NASAArtemis team — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021

