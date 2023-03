Netanyahu demite ministro da Defesa após críticas a reforma judicial

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, demitiu neste domingo (26) o ministro da Defesa, Yoav Gallant, informou o gabinete do premiê.

Gallant recentemente se manifestou contra o plano de Netanyahu de reformar o sistema judicial de Israel. Ele pediu ao governo que suspenda a polêmica reforma judicial que provocou grandes protestos em todo o país.



Protestos contra a reforma foram realizados em Israel por 12 semanas seguidas. De acordo com Netanyahu, o governo israelense planeja aprovar uma parte fundamental da legislação proposta na próxima semana.



"Pelo bem da segurança de Israel, pelo bem de nossos filhos e filhas - o processo legislativo deve ser interrompido", disse Gallant no sábado, conforme citado pelo The Times of Israel.



Ele se tornou o primeiro ministro israelense importante a pedir a suspensão da reforma. Enfatizou que há uma divisão crescente na sociedade israelense que também está penetrando nas Forças de Defesa de Israel (IDF) e nas agências de segurança do país.



"Isso representa uma ameaça clara, imediata e tangível à segurança do estado. Não permitirei isso", disse Gallant, pedindo um diálogo inclusivo sobre o assunto.



Enquanto isso, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, instou Netanyahu a demitir Gallant no sábado.



"Peço ao primeiro-ministro que demita Gallant, que entrou com os votos da direita, mas cedeu à pressão dos que ameaçaram recusar [o serviço militar], e tenta travar a importante reforma", disse Ben Gvir em um comunicado citado pelo The Times of Israel.



Cerca de 630.000 israelenses participaram de mais um protesto nacional contra a polêmica reforma judicial no sábado, de acordo com relatos da mídia israelense. A polícia usou canhões de água contra manifestantes em Tel Aviv, disse o The Times of Israel, acrescentando que pelo menos 28 manifestantes foram detidos enquanto bloqueavam a Rodovia Ayalon em Tel Aviv.



Em janeiro, o ministro da Justiça de Israel, Yariv Levin, lançou um pacote de reforma legal que limitaria a autoridade da Suprema Corte, dando ao gabinete controle sobre a seleção de novos juízes, além de permitir que o Knesset anulasse as decisões do tribunal com maioria absoluta. Os oponentes da reforma argumentam que ela prejudicará a democracia em Israel e colocará o país à beira de uma crise social e constitucional.



Na sexta-feira, os organizadores do movimento de protesto contra a reforma judicial em Israel declararam uma "semana de paralisação", que incluiria manifestações em todo o país contra a ação legislativa divisiva. No início desta semana, centenas de ativistas invadiram as residências de proeminentes funcionários do governo israelense - incluindo o ministro do Turismo, Haim Katz, o ministro dos Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, o ministro da Proteção Ambiental, Idit Silman, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, entre outros - para protestar contra a reforma judicial. (Com Sputnik).

