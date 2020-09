New York Times revela que Donald Trump não paga impostos e pode quebrar como empresário

No ano em que conquistou a presidência, ele pagou apenas 750 dólares em imposto – isso porque suas empresas relataram grandes prejuízos. Revelações bombásticas do jornal podem definir o rumo das eleições nos Estados Unidos edit

247 – O jornal The New York Times, o mais influente dos Estados Unidos, acaba de revelar que o atual presidente do país, Donald Trump, é também um de seus maiores sonegadores. "Donald J. Trump pagou 750 dólares em imposto de renda federal no ano em que conquistou a presidência. Em seu primeiro ano na Casa Branca, ele pagou outros 750 dólares", aponta a reportagem .

"Ele não pagou nenhum imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores – principalmente porque relatou ter perdido muito mais dinheiro do que ganhava. Enquanto o presidente trava uma campanha de reeleição que as pesquisas dizem que ele corre o risco de perder, suas finanças estão sob pressão, assoladas por perdas e centenas de milhões de dólares em dívidas que ele pessoalmente garantiu. Também pairando sobre ele está uma batalha de auditoria de uma década com o Internal Revenue Service (a Receita Federal dos Estados Unidos) sobre a legitimidade de uma restituição de impostos de US$ 72,9 milhões que ele reivindicou e recebeu, após declarar enormes perdas. Uma decisão adversa pode custar-lhe mais de US$ 100 milhões", prosseguem os repórteres.

As declarações de impostos que Trump lutou por muito tempo para manter em sigilo contam uma história fundamentalmente diferente daquela que ele vendeu ao público americano. O New York Times obteve dados de declaração de impostos de mais de duas décadas para Trump e as centenas de empresas que compõem sua organização empresarial, incluindo informações detalhadas de seus primeiros dois anos no cargo.