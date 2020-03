Nova York enfrenta três epidemias: a do coronavírus, a do pânico e a do egoísmo, diz enfermeira brasileira nos EUA

247 - A enfermeira Myriam Marques, que trabalha em Nova York, Estados Unidos, contou à TV 247 o clima de terror que toma conta da cidade que abriga o maior centro financeiro do país por causa do coronavírus. Ela disse que há três epidemias em Nova York, a do vírus, a do pânico e do egoísmo.

Marques disse que prateleiras de supermercados estão ficando vazias porque a população começou a estocar produtos em casa. “Nova York é uma cidade muito grande, tem muitos supermercados, a população é enorme, e Nova York tem um cinturão verde muito grande em volta. Eu já tive notícias de que começou um ‘salve-se quem puder’ no dia em que falaram do primeiro caso em Nova York, já havia uma fila quilométrica. Foi uma correria enorme para os supermercados. Tem duas epidemias correndo paralelas, uma a epidemia do vírus mesmo, e a outra a do pânico, e outras falam da epidemia do egoísmo também. Isto é grave”.

Ela falou ainda que muitos brasileiros estão voltando ao país de origem porque não têm garantia de emprego. Ela citou os trabalhos de diaristas e os de construção civil como aqueles que estão sendo paralisados. “Está tendo muita gente voltando para o Brasil, principalmente porque muita gente vai ficar desempregada, isso é uma questão aqui. Quem não tem qualquer segurança de emprego vai ficar desempregado”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra: