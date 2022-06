NYT: jornalista palestina foi morta por soldado de Israel

Evidências apresentadas pelo NYT contradizem as alegações do exército israelense edit

Metrópoles - Uma investigação do The New York Times aponta que a bala que assassinou Shireen Abu Akleh, de 51 anos, foi possivelmente disparada por um soldado de elite do exército de Israel. Segundo o jornal norte-americano, não havia nenhum palestino armado nas proximidades do local em que a jornalista da emissora Al Jazeera foi atingida.

Evidências apresentadas pelo NYT contradizem as alegações do exército israelense de que um soldado de Israel atirou por engano na jornalista.

As informações dão apoio à investigação conduzida pela Al Jazeera, que divulgou ter acesso às imagens da bala que atingiu o crânio de Abu Akleh. De acordo com o canal de televisão, o projétil utilizado para assassinar a jornalista é usado, normalmente, em armas de fabricação americana e manipulado pelo exército de Israel.

