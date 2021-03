“O acordo UE-Mercosul é injusto para as populações e tem grandes chances de não acontecer”

Confira entrevista com o eurodeputado da Irlanda Mick Wallace, uma voz poderosa da esquerda no Parlamento Europeu. “Estamos lutando contra a pobreza em outros países e fazendo negócios com gente como o Bolsonaro”, diz ele edit

Por Nathalia Urban - O eurodeputado da Irlanda Mick Wallace tornou-se uma voz poderosa da esquerda no Parlamento Europeu. Ele é conhecido por apontar a hipocrisia da política externa do bloco e desafiar o establishment no parlamento. Um desses casos foi quando denunciou a famosa tentativa de golpe de janeiro de 2019 na Venezuela e seu auto-declarado presidente interino, Juan Guaidó, como “um idiota não eleito”.

Em entrevista exclusiva à jornalista Nathália Urban para o Brasil Wire e para o Brasil 247, Wallace falou sobre algo que tem sido tema de discussão entre a América do Sul e a Europa: o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Confira a entrevista:

O Parlamento Europeu decidiu recentemente confirmar os termos da sua resolução sobre política externa e de segurança para este ano. Incluiu uma menção especial às negociações do Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul. Como você vê esse acordo entre a União Européia e o Mercosul?

Acho que há uma boa chance de que isso nunca aconteça. E há muita oposição de nossa parte. Principalmente por motivos ambientais. Não sei o quanto você acompanha as questões ambientais no parlamento, mas eles introduziram novos termos. Eles introduziram uma estratégia de biodiversidade. Agora, nada disso é legislação ainda, mas se tornará parte da legislação com o tempo e isso vai acontecer. E o negócio do Mercosul não está em conformidade com essas medidas ambientais, impossível. É como colocar um pino quadrado em um buraco redondo. Portanto, embora a UE e a maioria dos países ocidentais tenham feito esses tipos de acordos comerciais desde sempre e ignorem totalmente uma série de questões diferentes, não apenas o meio ambiente, mas também, ignorando o fato de que muitas vezes esses acordos comerciais não são necessariamente bons. Por exemplo, no negócio do Mercosul, a alimentação de criação é um grande problema, certo? E significaria que seria mais fácil para os países do Mercosul venderem mais ração para os europeus. Eles seriam capazes de vender mais carne para eles. E em troca, os alemães teriam mais facilidade em vender carros de máquinas, em particular, para os países do Mercosul. Por exemplo, na produção de alimentos acabamos de assinar um acordo no ano passado, com o Vietnã, um acordo comercial. Agora eu simplesmente não tenho nenhum problema com o governo do Vietnã, certo. Mas votei contra o acordo comercial porque vejo que não vai fazer bem aos agricultores vietnamitas, e que não vai fazer bem aos agricultores da Europa.

São muitos acordos comerciais, que são apenas vantajosos ao intermediário, os caras que se movem, todos esses produtos e o pequeno agricultor fica preso nas duas pontas. Eu diria o mesmo com o Mercosul, mas isso nunca incomodou a UE. Então, eles foram capazes de ignorar a dimensão social e os danos sociais que nossos negócios causam. Mas isso é diferente, certo. O meio ambiente é o maior jogo de uma cidade na Europa agora, e os desafios de lidar com nossos problemas ambientais. E não é suficiente apenas lidar com isso na Europa. Se nós, por exemplo, continuarmos a comprar, vender e fazer negócios com países da África ou da América do Sul, e ignorar o dano ambiental de tais negócios. Por exemplo, o Mercosul, quer as pessoas gostem ou não, certamente levará a mais desmatamento, o desmatamento e a biodiversidade estão ligados e pela perda de diversidade e perda de biodiversidade, e está no centro da atual pandemia. E é de onde tiramos nossos vírus, então estamos todos preocupados com a pandemia. Estamos todos preocupados com isso, mas ainda temos sido muito lentos para lidar com a perda de biodiversidade. Portanto, a pressão sobre esse assunto aumentará. E eu não acho que o Mercosul, no final das contas, estará cruzando a linha de chegada. Se assim for, será mais uma vez uma terrível hipocrisia da União Europeia.

Não acha que um acordo com o Mercosul acabaria por dar força aos neoliberais totalitários do bloco, como Jair Bolsonaro no Brasil? Porque ele falou várias vezes sobre isso, e claro que sabemos que existe uma preocupação ambiental dos membros da UE

Sim. Quero dizer, Bolsonaro é um indivíduo de extrema direita que não se importa com a vida das pessoas. Ele não se preocupa com o meio ambiente. Ele é realmente um bandido e é uma pena que os europeus façam negócios com ele, mas é isso que eles fazem. Os europeus não são anjos, negócios são negócios para essas pessoas. E é por isso que temos tanta pobreza no mundo hoje. Há 4,6 bilhões de pessoas, cerca de metade da população mundial vivendo com menos de US$ 5 por dia. E a razão disso estar acontecendo é por causa das políticas do mundo desenvolvido. Estamos lutando contra a pobreza em outros países e fazendo negócios com gente como o Bolsonaro, não é nada novo, para os países europeus ou estadunidenses ou qualquer um deles, eles colocam os negócios antes das respostas do povo.

E é por isso que temos 4,6 bilhões de pessoas vivendo com menos de US$ 5 por dia e sem segurança alimentar por causa de nossas políticas. Da mesma forma, não tenho dúvidas de que eles continuarão a negociar com o Bolsonaro ou qualquer outro que controle o Brasil porque o Brasil é um grande jogador e eles buscam oportunidades de negócios para si mesmos, a respeito do quão ruim é o Bolsonaro. Ouça, a UE faz negócios com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o tempo todo, tem havido genocídio no Iêmen, mas não importa. Isso não os incomoda, contanto que haja dinheiro real a ser feito. Ontem, o governo britânico suspendeu a ajuda ao Iêmen, mas eles concordaram em continuar a exportar armas para a Arábia Saudita, apesar do fato de estarem causando a fome de milhões no Iêmen hoje, esses governos não se importam sobre coisas assim.

Você se perguntaria se alguém veio de Marte e eu vejo o Ocidente e vejo o que realmente está acontecendo no mundo. Quer dizer, não dá para acreditar o quão mal o mundo está, errado e injusto. E o fato de que os governos estão preparados para facilitar os interesses das grandes empresas à custa do povo. Na maior parte do tempo, é simplesmente chocante. E é imoral, o sistema está podre até o osso. E isso é muito triste, mas quero dizer, isso vai mudar? Ouça, sempre há esperança e Bolsonaro não estará no poder para sempre no Brasil. Se o país tiver eleições justas - quero dizer, obviamente, se as eleições tivessem sido justas em primeiro lugar, ele não teria chegado ao poder, as coisas foram injustas, mas não acho que ele vai durar para sempre.

Muitos movimentos sociais, especialmente no Brasil, como os indígenas, estão pressionando para que a União Europeia sancione, tanto o Bolsonaro quanto o Brasil, e não ratifique o acordo. Você acha que a pressão deles será levada em conta?

Não, eu não acho. Não creio que eles vão ouvir esses movimentos e esses povos das comunidades indígenas no Brasil. Eles diriam que “nós achamos que tendo comércio com o Brasil, podemos pressionar o governo brasileiro para se comportar melhor”. Isso é como dizer que estamos fazendo mais negócios com a Arábia Saudita e talvez eles cortem menos cabeças no mês que vem, porque cortam mais de 30 cabeças por mês na Arábia Saudita. A UE fala sobre questões de direitos humanos em países que não concordam com os EUA em todos os aspectos, como eles nunca se cansam de falar sobre direitos humanos na China, mas eles não se importam com os direitos humanos na Arábia Saudita. Eles falam sobre os direitos humanos no Irã, mas não têm nenhum problema com os direitos humanos e as violações cometidas por Ivan Duque na Colômbia - seu histórico no presente é atroz, mas eles simplesmente fecham os olhos para isso, eles usam os direitos humanos como uma arma contra os países. Eles não abordam questões de direitos humanos de uma forma genuína e honesta. E isso é lamentável.

Recentemente, a UE estendeu as sanções à Venezuela e convocou o embaixador da UE em Cuba, o espanhol Alberto Navarro, para explicar a carta que enviou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo-lhe o levantamento do embargo econômico à ilha. Você diria que a política externa da UE para a América Latina está ficando mais agressiva?

As sanções têm sido usadas mais do que nunca. E é um grande problema para muitos países. Agora, você pode destruir um país com sanções mais facilmente do que com bombas e as sanções se tornaram a nova ferramenta favorita dos americanos. É terrorismo financeiro que praticam. E, infelizmente, a UE ainda está ligada à agenda dos EUA. Eles ainda apóiam o imperialismo dos EUA em todo o mundo, e não importa o quão ruim seja. Infelizmente os interesses comerciais estão dominando. Nós apenas respeitamos os direitos humanos para chutar os outros. Na verdade, não respeitamos realmente as violações dos direitos humanos e não lidamos com elas de maneira adequada. E não fazemos, pretendemos, se algum país se comportar mal, uh, fazemos com que se comportem melhor usando sanções. Isso é desonesto, não é uma abordagem genuína. Há um relatório muito bom da ONU que saiu há cerca de duas semanas sobre a Venezuela. Falei sobre isso aqui no parlamento na semana passada, e eles destacaram o fato de que as sanções contra a Venezuela resultaram na morte de muitas pessoas. Eles estão tornando a vida muito difícil para muitas pessoas. Eles estão tendo muito menos impacto sobre funcionários do governo ou membros do governo do que realmente tem sobre as pessoas comuns, a UE e os Estados Unidos, e sua paixão por falar sobre sanções direcionadas, sanções não fazem o que dizem, prejudicam mais as pessoas do que governantes, os indivíduos que os EUA e a UE fingem ter como alvo, o aspecto ainda mais preocupante disso é que 95% - talvez mais - dessas sanções sejam realmente ilegais. Elas são contra a lei internacional. Todas as sanções são, na verdade, a menos que obtenham uma resolução das Nações Unidas. Nenhuma dessas sanções está recebendo essa resolução. Tudo isso é ilegal, isso são os EUA e a UE ignorando o direito internacional com essas sanções. E sim, a sua pergunta é que a UE está a ficar mais agressiva em termos de aplicação de sanções, eu diria que sim. Agora você provavelmente viu um pouco antes de Biden chegar ao poder, houve negociações entre a UE e a China sobre um novo acordo em torno de investimentos, foi uma oportunidade para aumentar os negócios de ambos os lados. A Alemanha conduziu o negócio a nível europeu. A Alemanha governa a Europa de qualquer maneira, o interesse da Alemanha e de todos os outros vem depois disso. Mas a Alemanha quer o acordo, a conversa sobre questões de direitos humanos com a China, mas não quer impor sanções contra a China. A China é o maior parceiro comercial da Alemanha e o maior parceiro comercial da UE. Nós distribuímos pelos direitos humanos na China, mas isso é, no que diz respeito a nós, as sanções de que estamos falando porque há dinheiro em jogo. E é isso que seu número um é agora a Venezuela. A UE não precisa ter fortes laços financeiros com a Venezuela, nem os EUA. O que os EUA precisam é o acesso aos recursos da Venezuela para que possam roubá-los recentemente, como eles têm feito em todo o mundo desde que podemos nos lembrar. Quero dizer, os Estados Unidos da América como entidade começaram como um projeto colonial. E acabou com os povos indígenas da América do Norte. A América nunca deixou de ser um projeto colonial. Foi um projeto colonial, mais óbvio na América Latina porque eles são vistos como seu quintal. E essa é sua esfera de influência. Mas o tratamento dado pelos EUA à Venezuela é horrível e desumano e infelizmente apoiado pela UE. Visa apenas obter acesso aos poços de petróleo da Venezuela. E infelizmente, a UE os apoia. E sim, a partir de agora, eu concordaria que a UE está usando sanções um pouco mais fortes do que agora. Isso vai continuar? Não necessariamente. Portanto, embora os americanos continuem usando as sanções com a mesma veemência que têm feito, eu diria que com certeza. Sim, por um futuro previsível. De qualquer forma, não os vejo mudando de posição. É um debate totalmente novo e diferente e podemos entrar em outro momento.

Não acredito que seja algo que vai durar para sempre. Não acho que a UE continuará a apoiar cegamente o que os EUA fazem. Eu não acho, por exemplo... quero dizer, Israel não poderia fazer o que faz aos palestinos sem nosso apoio e envolvimento. Mas da mesma forma, nós estaríamos sob pressão para dar um apoio tão incrível a Israel, para levar a cabo o que é realmente um genocídio contra o povo da Palestina, com a cumplicidade da UE. Agora, o apoio deles, às vezes o silêncio, mas às vezes é apenas racista, mas é apoio ao governo israelense. Mas, de certa forma, não acho que isso continuará sem o apoio da UE. E não acho que a UE vai continuar a permitir que isso aconteça. Não estou a dizer que vai mudar este ano, mas a UE representa o interesse e as preocupações das pessoas da Europa, a Europa tem mais de 450 milhões de pessoas. E o povo da Europa não quer que nos comportemos assim. Eles não querem que abusemos e usemos outras nações apenas por razões financeiras. Eles não querem guerra. Eles não os querem em uma associação da Europa. Eles querem paz. Eles querem que o dinheiro seja gasto em habitação, educação, infraestrutura social, tudo isso gasto na construção de exércitos que apenas beneficiam a indústria. Portanto, eu diria que a UE não continuará a ser um cãozinho de estimação do imperialismo americano - isso não vai durar para sempre. Infelizmente, não vai desaparecer hoje ou neste ano. Mas acho que chegará o dia em que o povo europeu forçará mudanças nessa área.

Na última questão, Brasil e Reino Unido criaram uma comissão mista para facilitar o relacionamento no agronegócio firmada por autoridades dos dois países. Eles estão trabalhando em consultas bilaterais sobre questões relacionadas ao comércio de produtos agrícolas e estabelecendo um fórum de base de interesse de ambos os países que inclui, é claro, potenciais negócios comerciais em que o Brasil espera que o Reino Unido abandone as normas da UE e permita mais pesticidas no país. Você acha que o Reino Unido depois do Brexit vai perseguir uma política neocolonialista estrangeira mais agressiva na América Latina? E como a União Europeia vai responder? Eles usariam a América Latina como um campo de batalha comercial?

Esse é um ponto interessante. Em primeiro lugar, o governo conservador do Reino Unido não teria problemas em abandonar os padrões que foram estabelecidos pela UE. Sou muito crítico em relação a muitas coisas que acontecem na UE, mas provavelmente implementamos normas melhores do que a maioria, e isso tem sido um desenvolvimento positivo. Agora, existem acordos comerciais entre a UE e o Reino Unido, e não será tão fácil como se pensa para o Reino Unido abandonar as normas que são a norma na Europa e na nossa. Mais uma vez, isso diminuiu a vantagem sobre os europeus, porque os europeus terão o potencial de tornar a vida muito, muito difícil para a Grã-Bretanha se assim decidirem. Se a Grã-Bretanha pensa isso, por exemplo, e não é apenas para a América do Sul, mas para os Estados Unidos, uma empresa chinesa quer comprar um bilhão de euros em chapas de metal, suponho. E há uma fábrica na França e uma fábrica na Alemanha e, notoriamente, uma na Grã-Bretanha competindo pelo contrato. Agora, se o Reino Unido tiver permissão para mover as regras em torno da regulamentação da mudança, para os direitos, para os impostos, de modo que os britânicos venham, esperançosamente, ganhando uma vantagem sobre os dois na UE. E quando o contrato com os chineses sair, você acha que a UE pode tolerar? Eles não podem. Eles podem ser capazes de interromper aquele negócio, mas você sabe, até interromper outros. E posso dizer que a Grã-Bretanha vai continuar a fazer mais negócios com a UE, e vai fazer em qualquer país da América Latina. Há negócios a serem feitos na América Latina. Haverá uma mudança no movimento comercial e nas políticas britânicas? Não tenho certeza se os termos são favoráveis, haveria um aumento do comércio com diferentes países produtores, mas não vejo isso como uma grande jogada no grande jogo. Eu não vejo uma grande mudança chegando. E eu não acho que o Reino Unido teria permissão para escolher o que gosta e prejudicar a Europa e esperar nos safar na questão dos pesticidas. Quer dizer, já existe isso também. Temos um grande problema com pesticidas. Já estamos usando muitos agrotóxicos na Europa e estamos envenenando nosso galpão de alimentos. Estamos reduzindo, introduzindo uma melhor regulamentação sobre isso. E acho que mais progresso será feito nessa área. Mas agora proibimos alguns agrotóxicos e produtos químicos para a produção de alimentos, mas você sabe o que estamos fazendo? O que empresas como a Bayer e a Alemanha estão fazendo? Eles estão vendendo para países da América Latina, África e Sudeste Asiático, vendendo o que foi proibido na Europa. E eles estão vendendo para outras pessoas quando sabem que é possível. Agora, isso não pode durar para sempre. Esta é uma caixa de pólvora. Portanto, este é todo o princípio de que as pessoas colocam os lucros financeiros antes das preocupações da humanidade. É muito ruim e não pode continuar ou não haverá futuro para as pessoas. E há um ditado brilhante dos indígenas da América do Norte, que diz: "Quando a última árvore for cortada, o último peixe for comido e o último riacho envenenado, você vai perceber que não pode comer dinheiro."

