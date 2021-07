O Partido Comunista da China diz que aceita sugestões e críticas desde que não sejam fingidas

Rádio Internacional da China - "O Partido Comunista da China (PCCh) e o povo chinês continuarão avançando no caminho por eles próprios escolhido com a cabeça erguida, tendo o futuro do desenvolvimento e do progresso da China nas próprias mãos." Essa é a declaração solene do presidente chinês, Xi Jinping, ao mundo, na celebração do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh).

Este é o caminho do socialismo com características chinesas. Durante cem anos, o PCCh, com o marxismo como o princípio orientador, liderou todo o povo na superação das dificuldades e lutou pela independência nacional e pela libertação do povo. Com o passar do tempo, a China passou de um país pobre para a segunda maior economia do mundo, com o PIB per capita médio superior a US$ 10 mil.

Cem anos de história mostram que apenas o socialismo é capaz de salvar a China e apenas o socialismo com características chinesas é capaz de desenvolver a China. Durante o processo de industrialização sob a liderança do PCCh, que durou várias centenas de anos nos países desenvolvidos e apenas décadas na China, o Partido atribuiu uma importância crescente à promoção de forma coordenada dos progressos material, político, cultural e ético , social e ecológico.

O anúncio de Xi Jinping no mesmo dia sobre a conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera é considerado um passo crucial no caminho para a grande revitalização da nação chinesa.

Esse caminho chinês também injetou energia positiva para o desenvolvimento mundial. Por vários anos, a China contribuiu com 30% do crescimento econômico global. Segundo estimativas, a iniciativa chinesa “Cinturão e Rota” vai tirar cerca de 40 milhões de pessoas da pobreza em todo o mundo.

O modelo de desenvolvimento chinês também pode servir como exemplo de um novo tipo de modernização e como prova de que a modernização não significa necessariamente a ocidentalização. Em vez disso, o caminho deve ser adaptado às suas próprias condições.

Agora, o PCCh está em processo de levar o povo à meta do segundo centenário. Ao fazer isso, o Partido aceita sugestões e críticas úteis, mas jamais aceitará pregação fingida.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.