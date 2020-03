Olimpíada de Tóquio é adiada por um ano por causa do coronavírus

O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que pediu ao COI o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para julho e agosto, para 2021. Segundo Abe, o presidente do COI, Thomas Bach, teria concordado"100%" com a proposta edit

247 com DW Brasil - O primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que solicitou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam acontecer entre julho e agosto deste ano, para 2021. Após uma teleconferência, Abe afirmou que o presidente do COI, Thomas Bach, teria concordado "100%" com a proposta de adiamento.

Ainda segundo o premiê, o adiamento dos jogos é inevitável se ele não puder ser realizado de maneira completa devido à pandemia do novo coronavírus. Esta será a primeira vez em 124 anos de história em que os Jogos Olímpicos estão adiados.