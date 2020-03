OMS diz que Rússia é eficaz no combate ao coronavírus

A representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Rússia, Melita Vujnovic, reconheceu nesta quinta-feira a eficácia das ações realizadas no para combater o surto de coronavírus edit

247 - As medidas para enfrentar o coronavírus adotadas pelas autoridades russas permitiram ao país controlar a disseminação do vírus em todo o território nacional, disse a representante da Organização Mundial da Saúde (OMS), Melita Vujnovic, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (26) em Moscou.

"As medidas que a Rússia vem adotando desde o primeiro dia, quando a OMS recebeu a notificação da China de que existia um novo vírus, são excelentes", enfatizou.

Segundo Vuinovich, a estratégia da Rússia sobre o assunto coincide com as recomendações que a OMS dá a todos os países do mundo, que incluem vigilância epidemiológica e isolamento social, entre outras medidas.

"A Rússia está praticamente um passo à frente da epidemia", enfatizou. "Esperamos que o atual nível de crescimento do contágio com o coronavírus continue lento", disse a representante da OMS.

Nas últimas 24 horas, 182 novos casos de infecção por coronavírus foram registrados na Rússia. Dessa forma, o número total de infecções no país aumentou para 840. Casos positivos foram detectados em 56 regiões do país, informa Russia Today.