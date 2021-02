Onda de frio deixa ao menos 21 mortos nos EUA

As mortes aconteceram nos estados do Texas, Louisiana, Kentucky e Missouri edit

247 - Uma onda de freio deixou pelo menos 21 pessoas mortes nos Estados Unidos, onde milhões da cidadãos ficaram sem energia elétrica na terça-feira (16). As mortes aconteceram nos estados do Texas, Louisiana, Kentucky e Missouri.

De acordo com o portal G1, as quatro das vítimas morreram em um incêndio na cidade de Sugar Land, no Texas. A casa estava sem energia e a família tentou esquentar o ambiente com fogo.

O prefeito de cidade de Houston, no Texas, afirmou que 1,3 milhão de pessoas do município estão sem energia elétrica.

Autoridades no estado pediram que as pessoas não levem aquecedores a propano para dentro de casa nem churrasqueiras portáteis devido a risco de envenenamento por monóxido de carbono.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.