ONU debate nesta sexta-feira sobre reeleição de Antonio Guterres como secretário geral

Por recomendação do Conselho de Segurança, Assembleia Geral da ONU discute projeto de resolução que concede novo mandato ao secretário geral

247 - A Assembleia Geral das Nações Unidas tratará hoje do projeto de resolução sobre a nomeação do secretário-geral, cargo para o qual o atual chefe do organismo multilateral, António Guterres, busca um segundo mandato.

Em 8 de junho, o Conselho de Segurança aprovou a resolução 2.580 por aclamação. O documento recomenda à Assembleia que Guterres seja nomeado para um segundo mandato, que vai até 31 de dezembro de 2026. Guterres não tem oponentes.

