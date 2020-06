‘Ordem mundial acabou’: Lula e Amorim defendem formação do novo sistema político

Fórum - O ex-presidente Lula e o ex-chanceler Celso Amorim publicaram nesta terça-feira (2) um artigo em que pregam a discussão de uma nova ordem multilateral a partir do impacto da pandemia do coronavírus no atual sistema internacional e nos sistemas políticos nacionais.

“Os sistemas políticos estão sob estresse, enquanto líderes populistas autoritários tentam usar o sentimento de insegurança trazido pela pandemia para aumentar seu próprio poder pessoal, enfraquecendo assim democracias já frágeis. Alguns deles, de Donald Trump a Jair Bolsonaro, adotaram uma atitude de negação, ignorando recomendações de cientistas e especialistas em saúde”, diz trecho do texto publicado no site da Internacional Progressista. O movimento foi lançado em maio e reúne lideranças latino-americanas e internacionais.

Segundo eles, “parece haver um consenso quase universal de que o sistema mundial terá que ser reconstruído de forma muito fundamental” e questionam quais caminhos percorrer. “A frase que muitas vezes se ouve a respeito das conseqüências da pandemia é: ‘o mundo nunca mais será o mesmo’. E, de fato, é de se esperar que a humanidade aprenda as lições dessa investida inesperada de uma entidade microscópica que continua a trazer morte e miséria, especialmente para aqueles que estão no fundo de nossas sociedades desiguais”, afirmam.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.