Organizações sociais dos EUA pedem a Biden o fim do bloqueio a Cuba

247 - Organizações sociais dos EUA se manifestaram através de um documento pedindo ao presidente Joe Biden que as sanções de Trump "sejam removidas com uma única ordem executiva abrangente". E exigiram que o chefe da Casa Branca elimine as sanções norte-americanas contra Cuba.



“Como membros de uma ampla gama de organizações, incluindo grupos religiosos, cubano-americanos, direitos humanos, política externa, negócios, meio ambiente, acadêmicos, grupos de base e outros, escrevemos para recomendar medidas imediatas que seu governo deve tomar para cumprir sua campanha promessa de reverter as políticas fracassadas de Trump que infligiram danos aos cubanos e suas famílias", diz a carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, informa a Telesul.

