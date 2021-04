"Os EUA precisam de uma mentalidade correta para competir com a China", diz Global Times

Global Times - Na véspera de seu 100º dia de mandato, o presidente dos EUA, Joe Biden, fez na quarta-feira (29) seu primeiro discurso perante o Congresso. Ele disse que os EUA estão "em uma competição com a China e outros países para vencer o século 21". A competição com a China quase se tornou a palavra-chave de seu discurso. Por exemplo, Biden disse que a China e "outros autocratas" pensam que "a democracia não pode competir com as autocracias no século 21 porque é necessário muito tempo para se obter consenso". Biden alertou que provar que o líder chinês está errado é a chave para a sobrevivência dos EUA. Biden também pressionou por mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento para manter os EUA competitivos com a China em ciência e tecnologia.

A China é algo que os políticos e as elites políticas dos EUA sempre mencionam quando fazem discursos. Isso contrasta fortemente com o fato de os líderes chineses nunca dizerem nada sobre os EUA quando falam sobre seus assuntos internos. No novo plano quinquenal da China e nas metas de longo prazo até 2035, quase não há menção aos EUA. Ambos enfocam o desenvolvimento da própria China e como lidar com os problemas da própria China. Nas últimas quatro décadas de reforma e abertura, quando a China poderia se tornar a terceira ou segunda maior economia, esta nunca foi uma meta em nenhum dos planos da China. Quando a escala econômica da China irá ultrapassar a dos EUA nunca foi um assunto da governança da China.

Os EUA não apenas consideram a China como alvo, mas também estão obcecados com essa mentalidade. Provavelmente, existem duas razões principais. Primeiro, as elites americanas perderam sua confiança e se tornaram mesquinhas. Elas não podem aceitar e ficam nervosas com o fato de que outra grande potência esteja gradualmente se aproximando dos EUA em termos de força. O momento em que a economia da China está alcançando os EUA é algo que está além de sua tolerância.

Biden e sua equipe afirmam todos os dias que a relação China-EUA é "uma batalha entre democracia e autocracia" e avisam que os EUA perderão para a China se não agirem. Seu objetivo é promover sua agenda assustando a arena política e o público dos EUA. Os EUA estão politicamente polarizados. A feroz luta bipartidária nos EUA tem obstruído seriamente a agenda. Brandir a "ameaça da China" tornou-se a forma mais barata e eficaz de mobilização. Portanto, o governo dos Estados Unidos tem recorrido cada vez mais a esse velho truque.

Essa mobilização doméstica tem sido usada com frequência e se mostrou eficaz, mas envenenou a percepção da sociedade americana sobre o mundo e as relações internacionais. O mundo está cheio de competição, mas a maior parte da competição pode ser benigna, não de soma zero. O que o povo chinês realmente busca é criar constantemente uma vida melhor. Para tanto, precisamos nos esforçar constantemente para transcender a nós mesmos, em vez de meditar sobre como superar os Estados Unidos e o Ocidente. Os líderes dos EUA falam sobre a competição China-EUA de forma hostil e em pânico, o que é enganoso para a sociedade norte-americana e a comunidade internacional.

Desde a reforma e abertura, a sociedade chinesa aprendeu com os Estados Unidos e o Ocidente em muitos aspectos. Um número considerável de elementos ocidentais foram incorporados ao nosso sistema de governança social. Embora tenhamos visto muitas deficiências do sistema ocidental, ainda acreditamos que ele tem seus próprios méritos como um produto abrangente do desenvolvimento social ocidental.

Em outras palavras, não achamos que, devido ao rápido desenvolvimento da China nos últimos anos, o Ocidente deva imitar a China em termos de sistema político. Acreditamos sinceramente que cada país deve seguir o caminho de desenvolvimento que melhor lhes convém. A relação China-Ocidente não é "do meu jeito ou de jeito nenhum".

Acreditamos que Washington também precisa abrir sua mente e enfrentar a realidade do desenvolvimento diversificado do mundo de hoje. Não pode haver apenas o modelo de desenvolvimento ocidental no mundo. O desenvolvimento da China provou a força e a compatibilidade de seu sistema. Os EUA devem descobrir e estudar as vantagens da China, digerir de forma proativa as informações veiculadas nas experiências da China e, ao mesmo tempo, seguir seu próprio caminho. Não se deve considerar o sucesso da China um "monstro" político.

É preciso salientar que a sociedade chinesa em geral tem uma maior inclusão dos elementos institucionais ocidentais do que os EUA têm em relação aos elementos institucionais chineses. Temos a mente mais aberta do que o lado americano. Não temos medo de que outros países tenham um desempenho melhor do que o nosso e estamos dispostos a aprender experiências avançadas. Mas as elites dos Estados Unidos só pensam em competição feroz, confronto e dissociação.

Deve-se enfatizar que é o direito sagrado de todos os 1,4 bilhão de chineses ter um padrão de vida melhor por meio do desenvolvimento do país. As elites americanas temem e tentam conter o desenvolvimento da China e transformam a competição normal entre os dois países em um jogo de soma zero. Isso é imoral e vai contra os direitos humanos que eles proclamam. Washington não pode dizer uma coisa, mas fazer outra. Bloquear o progresso econômico e tecnológico dos países em desenvolvimento é o maior pecado do século 21. Eles precisam ter em mente que não é privilégio dos americanos e ocidentais levar uma vida decente.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.