Otan continuará cerco à Rússia e instalará bases na fronteira com a Ucrânia, anuncia Biden

Apoie o 247

ICL

BRUXELAS (Reuters) - Os líderes da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concordaram nesta quinta-feira (24) em ampliar suas defesas, especialmente no flanco oriental da aliança, e instalarão mais quatro unidades de combate na Eslováquia, Romênia, Bulgária e Hungria, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em comunicado.

Os líderes da Otan também desenvolverão planos para forças e capacidades adicionais antes de uma reunião de cúpula marcada para junho, disse Biden em comunicado durante sua visita à Europa para tratar da guerra na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: