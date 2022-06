Países do Brics reforçam consensos financeiros

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A segunda reunião dos Ministros das Finanças e Presidentes dos Bancos Centrais dos Países do Brics de 2022 foi realizada na segunda-feira, (6) por videoconferência. Os participantes debateram a situação macroeconômica, coordenação política e investimentos em infraestrutura, entre outros temas. Eles também divulgaram uma declaração conjunta.

Segundo o documento, a economia global está enfrentando perturbações, fragmentação financeira e outros riscos e o sistema financeiro global deve servir a todos os países. Ao mesmo tempo, os participantes apelaram pela aceleração da realização da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 para procurar um desenvolvimento global mais forte, verde e saudável.

Além disso, os ministros também enfatizaram a importância do papel do Novo Banco de Desenvolvimento na defesa da união dos países do Brics e no impulsionamento das cooperações financeiras entre eles.

O ministro das Finanças da China, Liu Kun, disse que os países membros do grupo devem fortalecer a união e a cooperação, aprofundar a comunicação e a coordenação, defender em conjunto a saúde da humanidade, promover a recuperação da economia mundial, garantir a estabilidade do sistema econômico e financeiro internacional e aperfeiçoar o mecanismo e as regras da governança econômica global.

