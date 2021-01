Papa Francisco e Bento XVI recebem 1ª dose de vacina contra Covid-19

"Posso confirmar que, como parte do programa de imunização da cidade-Estado do Vaticano, a primeira dose da vacina contra a COVID-19 foi administrada ao papa Francisco e ao papa emérito [Bento XVI]", disse o porta-voz da Santa Sé Matteo Bruni edit

Sputnik - O porta-voz da Santa Sé confirmou nesta quinta-feira (14) que o papa Francisco e o papa emérito Bento XVI receberam a primeira injeção da vacina contra o novo coronavírus durante a campanha de imunização no Vaticano.

A cidade-Estado do Vaticano lançou nesta quarta-feira (13) sua campanha de vacinação contra a COVID-19 e o papa Francisco e o papa emérito receberam o imunizante da Pfizer/BioNTech, um gesto que certamente encorajará os fiéis católicos a tomarem a vacina.

"Posso confirmar que, como parte do programa de imunização da cidade-Estado do Vaticano, a primeira dose da vacina contra a COVID-19 foi administrada ao papa Francisco e ao papa emérito [Bento XVI]", disse o porta-voz da Santa Sé Matteo Bruni.

De acordo com a agência Associated Press, não foram divulgadas fotos do pontífice de 84 anos recebendo a injeção, nem de Bento XVI, que tem 93 anos. Há poucos dias, o papa disse que tomaria a vacina e que todos devem ser imunizados.

"Acredito que, do ponto de vista ético, todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros", disse o pontífice argentino em entrevista ao canal italiano Mediaset.

O Vaticano reforçou recentemente as medidas de restrição devido ao aumento das infecções de COVID-19 na Itália. O papa, que perdeu parte de um de seus pulmões durante uma cirurgia realizada em sua juventude, vem fazendo a tradicional oração do Angelus em uma biblioteca no Palácio Apostólico, e não da sacada com vista para a praça São Pedro, para evitar as aglomerações.

