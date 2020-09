Para ex-promotor do caso Watergate, Trump deverá ser acusado de sonegação de impostos após deixar o cargo

The Hill , com tradução do Jornal GGN - Nick Akerman, que serviu na equipe de acusação durante a investigação de Watergate nos anos 1970, disse nesta terça-feira que acredita que o presidente Donald Trump provavelmente enfrentará acusações de fraude fiscal ao deixar a Casa Branca.

Os comentários de Akerman foram feitos depois que o New York Times divulgou uma reportagem bombástica no domingo, sobre as finanças de Trump. O relatório afirmou que Trump conseguiu evitar o pagamento de impostos em 10 dos 15 anos anteriores à eleição de 2016.

Akerman observou que a reportagem do New York Times mencionou “evasão” na manchete.

“Parece que Trump fez uma série de atividades que poderiam ser qualificadas como fraude fiscal, não evasão fiscal. Esta é uma distinção muito importante”, disse ele à CNN.

“A evasão fiscal é simplesmente pegar o código tributário e obter o máximo de deduções possíveis de acordo com o código que é perfeitamente legal. A fraude fiscal, no entanto, é mentir sobre sua renda, mentir sobre quais são suas deduções, e há alguns itens que se destacam naquele relatório do New York Times que realmente parecem ir além da evasão fiscal.”

Akerman apontou para a reportagem do Times de que a filha mais velha de Trump, Ivanka, recebeu US $ 747.622 em honorários de consultoria. “Não há razão legítima para ela receber essas taxas de consultoria, uma vez que já estava sendo paga como funcionária da Trump”, disse ele.

“A única razão possível para fazer isso era movimentar o dinheiro de alguma forma para que não fosse tributado para Donald Trump, mas continuasse Ivanka Trump a declaração de impostos da empresa, que provavelmente teve certos prejuízos que ela poderia assumir”, acrescentou.

“Então, no final, o governo fica com zero dólares”.

Trump atacou a reportagem do Times e defendeu suas práticas financeiras, mas não contestou nenhuma parte específica da reportagem.

Além dos anos em que Trump não pagou imposto de renda, o relatório concluiu que ele pagou $ 750 de imposto de renda em 2016 e 2017.