Parlamento da Letônia declara Rússia um 'país patrocinador do terrorismo'

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil (via Telegram) - Segundo publicado no site do parlamento letão nesta quinta-feira (11), foi dada a declaração na qual os legisladores do país categorizam as ações dos militares russos na Ucrânia como "terrorismo", enquanto o gigante eurasiático foi descrito como "financiador do terrorismo".

O parlamento também pediu para que os países da UE cessassem imediatamente a emissão de vistos para cidadãos russos e belarussos.

Comentando o assunto, o senador russo Sergei Tsekov disse que Moscou pode retaliar com medidas econômicas, a exemplo a proibição de trânsito por seu território.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o senador Andrei Klishas perguntou se a embaixada da Letônia continua funcionando em Moscou, em uma sugestão de fechá-la como retaliação. Ainda em abril, o pequeno país báltico havia reduzido o nível de relações diplomáticas com a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.