Partido Democrata conquista maioria no Senado dos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - A candidata do Partido Democrata, Catherine Cortez Masto, foi reeleita senadora pelo estado de Nevada, nos Estados Unidos, no sábado (12), segundo a Associated Press. Com a vitória dela e do astronauta Mark Kelly, no Arizona, os democratas garantem a maioria no Senado dos Estados Unidos após uma apertada disputa com os republicanos.

Enquanto isso, a disputa pela maioria da Câmara dos Representantes continua, conforme os votos ainda estão sendo contados 5 dias após a votação.

Os eleitores estadunidenses foram às urnas na terça-feira (8) para escolher os 435 deputados da Câmara e 35 senadores de um total de 100, além de 36 governadores e todas as Câmaras locais.

O Senado é composto por 100 cadeiras no total. De acordo com o resultado parcial, o Partido dos Democratas ocupará 50 vagas, contra 49 dos Republicanos.

É esta Casa a que detém o maior poder de barrar ou aprovar os projetos de lei do presidente dos Estados Unidos. Portanto, quem conquistar maioria na Câmara vai definir os caminhos do país na segunda parte do mandato de Joe Biden, que vai até 2024.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.