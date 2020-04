Partidos políticos do mundo lançam apelo por cooperação internacional contra o coronavírus

247 - Por iniciativa foi do Partido Comunista da China, 230 partidos políticos do mundo, de distintas correntes políticas e ideológicas, lançaram um documento conjunto pedindo cooperação internacional na luta contra a pandemia do coronavírus. Leia a íntegra

"Apelo conjunto dos partidos políticos à cooperação internacional na batalha contra a covid-19

Hoje, a covid-19 que assolou o mundo, nos confrontou com o desafio mais premente e sério à saúde, ao saneamento humano e ao desenvolvimento pacífico do mundo.

Nós, os principais partidos políticos em diferentes países do mundo, comprometidos com o bem comum, o desenvolvimento nacional, a paz e a estabilidade mundial, nos unimos aos seguintes apelos em resposta a essa situação sem precedentes:

1 – Ratificamos o maior respeito por todos os trabalhadores, especialmente aos profissionais médicos que não poupam esforços para salvar vidas e garantir a saúde pública.

Expressamos nossa sincera simpatia e solidariedade às pessoas de diferentes países que sofrem da doença, com suas vidas ameaçadas e às famílias dos falecidos. E enviamos nossos pêsames a quem, infelizmente, perdeu a vida devido a essa epidemia.

2 – Consciente de que a epidemia, ao não ser interrompida de maneira rápida e eficaz, prejudicará a vida e a saúde de mais pessoas e terá um grande impacto no desenvolvimento econômico e social da grande maioria dos países e na cooperação internacional fazemos um apelo aos países para que adotem medidas vigorosas, priorizando a vida e a saúde dos povos, para conter com determinação a propagação da epidemia.

3 – Acompanhamos os países em seus esforços para preparar planos e protocolos de emergência personalizados e fortalecer a cooperação, com o objetivo de não apenas conter a propagação do surto, mas também o tratamento de pacientes, endossando o uso de ciência e tecnologia modernas, com vistas a obter melhores resultados o mais rápido possível.

4 – Apelamos à consciência social dos povos para que cumpra as medidas preventivas e incentivamos os países a incorporar organizações sociais e voluntários no trabalho preventivo para unir forças sociais nessa luta.

5 – Incentivamos os países a sincronizar o desenvolvimento econômico e social com a mitigação do surto e a adotar medidas específicas destinadas a proteger as pessoas vulneráveis ​​e as médias e pequenas empresas, a fim de garantir as condições de vida e o desenvolvimento social das pessoas. Instamos os países a articular políticas macroeconômicas, contribuir para manter a estabilidade do mercado financeiro internacional e das cadeias industriais e de suprimentos, reduzir tarifas e facilitar o comércio, a fim de evitar a recessão econômica global. Pedimos a todos os países que mantenham o nível adequado de divisas para garantir instalações para o transporte transfronteiriço de suprimentos médicos urgentes.

6 – É do conhecimento público que o vírus não conhece fronteiras e que não há país capaz de lidar com ele sozinho. Os tempos mais difíceis nos dão mais motivos para nos apoiar. Com uma maior conscientização de pertencer a uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, os países devem agregar recursos e forças em nível global por meio de cooperação internacional, políticas integradas e ações coordenadas para lidar com o vírus, um inimigo comum dos seres humanos.

7 – Tomamos nota do notável progresso feito por todos os países, inclusive a China, nos trabalhos de prevenção, o que economizou tempo e forneceu referências para outros países na luta contra a epidemia. Agradecemos aos países, incluindo a China, por sua atitude aberta, transparente e responsável na publicação de informações epidemiológicas e no compartilhamento de experiências em prevenção e tratamento médico, especialmente por sua assistência com suprimentos médicos aos países afetados, dentro do escopo de suas capacidades, assumindo isso uma importante contribuição para a contenção do avanço da epidemia em todo o mundo e mais uma razão de esperança e confiança para os países em plena luta contra a epidemia.

8 – Congratulamo-nos com o Comunicado Conjunto emitido na Cúpula Extraordinária de Líderes do G20 acerca da covid-19. Apoiamos os países no fomento do intercâmbio de experiências e cooperação em saúde, incluindo o desenvolvimento conjunto de medicamentos, possíveis vacinas e reagentes de teste, ao mesmo tempo em que solicita assistência material e tecnológica aos países em desenvolvimento com sistemas públicos de saúde frágeis e outros em necessidade, para dissipar cooperativamente a sombra da epidemia.

9 – Apostamos em argumentos e análises profissionais baseados na ciência em medidas preventivas e detecção da origem do vírus. Opomo-nos à politização da questão da saúde pública e rejeitamos fortemente a estigmatização sob o pretexto da epidemia, bem como a comentários e comportamentos discriminatórios direcionados a qualquer país, região ou grupo étnico. Lançamos um apelo aos governos dos diferentes países para proteger proativamente a saúde e os direitos legítimos de residentes e estudantes estrangeiros em seu território.

10 – Concordamos que a epidemia nos apresenta a necessidade de fortalecer o conceito de governança global com base em consulta mútua, cooperação e benefícios entre todos os membros e apoiar a ONU e a OMS a desempenhar o papel central na governança global de saúde pública. Apelamos aos membros de mecanismos multilaterais como o G20 para articular melhor suas agendas, convergir efetivamente os esforços de prevenção e controle, a fim de construir uma comunidade de saúde compartilhada para a humanidade.

Nós, os principais partidos políticos dos países do mundo, comprometemo-nos a manter uma estreita comunicação nesta conjuntura especial para dar um impulso político à batalha contra a epidemia, honrando nosso papel político norteador, convencidos de que após a tempestade sempre sai o sol e que as adversidades são apenas conjunturais. Com confiança, solidariedade, prevenção e tratamento científico e a aplicação de medidas específicas, a comunidade internacional emergirá com sucesso dessa batalha. Estamos confiantes de que, ao superar a epidemia, a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade será mais robusta e promissora para todos".

Informações do Resistência

