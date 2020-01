Nos EUA, pastor confessa estupro e é aplaudido de pé em igreja

247 - O pastor Andy Savage confessou que teve um “incidente sexual” com uma adolescente há mais de 20 anos. Após o seu testemunho, durante culto em uma igreja evangélica dos Estados Unidos, os fiéis oraram pelo pastor e depois o aplaudiram de pé. Confissão aconteceu em 2018, mas até então Savage não foi condenado pelo crime. Na époc,a ele tinha 22 anos.

“Enquanto ainda estava na faculdade, no Texas há mais de 20 anos, lamentavelmente tive um incidente sexual com uma aluna do ensino médio daquela igreja”, revelou. A vítima, Jules Woodson, usou as redes sociais na época para confirmar que havia sido abusada pelo pastor.