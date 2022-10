Paz na Ucrânia é possível se governo de Biden parar de enviar ajuda militar, diz ex-senador dos EUA

Na semana passada, os EUA prometeram um pacote adicional de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 1,1 bilhão edit

Sputnik - As chances de paz entre a Rússia e a Ucrânia só serão possíveis quando os EUA pararem de enviar a Kiev bilhões de dólares em armas, disse à Sputnik o ex-senador do estado da Virgínia, Richard Black.

Na semana passada, os EUA prometeram um pacote adicional de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,82 bilhões), incluindo a entrega de 18 novos sistemas de foguetes Himars.

O Pentágono disse que o país já forneceu quase US$ 17 bilhões (R$ 90 bilhões) em assistência de segurança a Kiev desde janeiro de 2021.

"Acho que pode haver alguma chance de paz quando as pessoas começarem a entender que nós [EUA] precisamos parar de enviar dinheiro para armas em todo o mundo", disse Black. "Acho que a determinação do Ocidente é que a guerra deve continuar, independentemente de quantos ucranianos morrem no processo e, certamente, sem se importar de quantos russos morrem no processo", acrescentou.

O ex-senador norte-americano disse que o excesso de gastos que está tendo lugar no Ocidente tem desestabilizado os mercados monetários e causado todos os tipos de perturbações econômicas.

Black disse que não se sabe ao certo se as negociações para terminar com o conflito na Ucrânia podem ser bem-sucedidas.

"Penso que vamos ter que ver o que vai acontecer durante o inverno. Acho que haverá mais alguma reviravolta tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e espero que isso gere algum movimento em direção às negociações de paz, mas agora a situação é muito obscura".

Enquanto isso, Black disse que os EUA precisam começar a cuidar dos assuntos dentro do país, em vez de enviar ajuda militar, especialmente considerando que a economia está se tornando cada vez mais instável.

