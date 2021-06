Pela primeira vez na história, China é colocada no alvo da política militar dos EUA e demais países ocidentais

247 - A reunião de cúpula da Otan - Organização do Tratado do Atlântico Norte, realizada nesta segunda-feira (14), em Bruxelas, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apontou a China como alvo de sua preparação militar.

A cúpula, que reuniu os 30 países membros, considerou que as ambições militares da China são crescentes e que representam “desafios que devem ser enfrentados”, informa O Estado de S.Paulo.

Foi a primeira vez que a Otan apresentou a política de defesa da China como alvo de conflitos por parte da organização militar ocidental.

Biden, que participou da cúpula da Otan, tem enfatizado que a prioridade da sua política externa é enfrentar o que considera "poderes autoritários", especialmente a Rússia e a China.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que o orçamento militar da China perde no mundo apenas para o dos Estados Unidos, e que a China está construindo rapidamente suas forças militares, incluindo sua marinha, com tecnologias avançadas.

Em uma discussão sobre "ameaças multifacetadas" e "competição sistêmica de poderes assertivos e autoritários" no início do documento, a Otan afirma que "as ações agressivas da Rússia constituem uma ameaça à segurança euro-atlântica" e que a China tem “ crescente influência" China e "as políticas internacionais podem apresentar desafios que precisamos enfrentar juntos como uma aliança”.

Em outro trecho, o documento da Otan diz que a China apresenta “desafios sistêmicos”, para a “ordem internacional baseada em regras”.

A Otan também cita o arsenal nuclear em expansão da China e sistemas de entrega mais sofisticados, bem como sua marinha em expansão e sua cooperação militar com a Rússia.

