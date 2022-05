Pela terceira vez no governo Bolsonaro, Brasil fica de fora da cúpula do G7

Apoie o 247

247 - A Alemanha anunciou nesta segunda-feira (2) os países convidados a participarem da reunião de cúpula do G7 [grupo que reúne os sete países mais ricos do mundo] que será realizada no país europeu em junho deste ano. Os países convidados foram África do Sul, Índia, Indonésia e Senegal. O Brasil não foi convidado pela terceira vez consecutiva, confirmando que o governo de Jair Bolsonaro (PL) tornou o país uma espécie de pária internacional.

A reunião de cúpula do ano passado, realizada na Inglaterra, teve como convidados os líderes da Austrália, Índia, África do Sul e Coreia do Sul. Em 2019, o Brasil também ficou de fora da lista de convidados em meio à polêmica criada pela devastação ambiental decorrente das políticas adotadas pelo atual governo e aos ataques feitos por Bolsonaro ao presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a defesa da Amazônia.,

O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o assunto.

