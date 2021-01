Pelosi dá 24 prazo de horas para vice-presidente Mike Pence declarar Trump ‘incapaz’

A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Peolsi, deu um ultimato ao vice-presidente da República Mike Pence para usar a 25ª emenda da Constituição e declarar Trump "incapaz". Do contrário , os democratas iniciarão o processo de impeachment edit

247 - A Câmara de Representantes, que tem maioria democrata, deve votar uma resolução exigindo que o vice-presidente Mike Pence invoque a 25ª Emenda em até 24 horas . Do contrário, a Câmara dará curso a um processo de impeachment do presidente Donald Trump.

Em uma carta a seus colegas democratas na noite de domingo (10), a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, instou-os a adotar a resolução de invocar a 25ª emenda.

Solicitamos ao vice-presidente que responda em 24 horas. Em seguida, prosseguiremos com a apresentação do impeachment ao plenário, informa o RT.

Evocando o "horror do ataque contínuo" à democracia e à Constituição dos Estados Unidos após o cerco ao Capitólio, Pelosi exortou os legisladores a "agirem com urgência, porque este presidente representa uma ameaça iminente''. ".

Pelosi anteriormente reclamou que ela e o senador Chuck Schumer tentaram ligar para Pence para instá-lo a adotar a 25ª Emenda, mas o vice-presidente não atendeu nem retornou a ligação.

Desta vez, se Pence não responder em 24 horas, os democratas planejam prosseguir com o processo de impeachment do presidente por ter incitado a invasão do Capitólio na última quarta-feira (6).

Os democratas estão decididos a impedir que Trump concorra novamente à presidência.

