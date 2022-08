Pelosi diz ter viajado para Taiwan para "deixar claro" que os EUA estão com o povo de Taiwan

“Os Estados Unidos está com o povo de Taiwan e com todos os que estão empenhados na democracia e nos direitos humanos", disse Pelosi edit

RT - "Liderei uma delegação do Congresso a Taiwan para deixar claro que os Estados Unidos está com o povo de Taiwan e com todos os que estão empenhados na democracia e nos direitos humanos", disse a alta funcionária dos EUA no Twitter.

Antes da chegada de Pelosi a Taiwan, a Casa Branca insistiu que a sua visita não implica que Washington esteja a abandonar o princípio de uma só China ou a reconhecer a independência de Taiwan. Salientou também que a viagem do legislador foi "a sua decisão".

