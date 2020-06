Pepe Escobar: movimento Black Lives Matter não ameaça o sistema

De acordo com o jornalista, o movimento antirrascista “Black Lives Matter” não pode ameaçar o sistema porque ele faz parte do sistema, já que é alimentado financeiramente por corporações capitalistas da elite e instrumentalizado pelo partido Democrata norte-americano. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Pepe Escobar conversou com a TV 247 sobre o movimento antirracista “Black Lives Matter” e afirmou que a organização não é uma ameaça ao sistema estadunidense porque ele faz parte do sistema.

Pepe Escobar explicou que empresas capitalistas e sob posse das elites financiam o movimento “BLM” e que, portanto, não deixariam os atos se voltarem contra eles. Ele disse também que o partido Democrata norte-americano se apropriou da imagem do Black Lives Matter e atualmente faz uso político da “marca”.

“Se você fala em ‘Black Lives Matter’, você fala em Nancy Pelosi, você fala em liderança dos Democratas no Congresso. Que organização é capaz de fazer a prefeitura da capital federal, Washington, deixar que você coloque o slogan da sua organização estampado no asfalto em uma rua pública, em dois quarteirões, apontando para a Casa Branca? Isso colocou o Black Lives Matter como uma das grandes armas do sistema e umad as grandes armas de uma revolução colorida a longo prazo. O Objetivo principal dos Democratas é usar o Black Lives Matter para avançar a revolução que eles não conseguiram antes”, esclareceu.

“Esses detalhes financeiros é uma coisa que a garotada que está na rua com uma placa ‘Black Lives Matter’ não sabem, e eles não sabem que eles estão sendo instrumentalizados”, completou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.