Polícia e Justiça do Brasil estão entre as mais parciais do mundo, aponta pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - A justiça criminal e a polícia brasileira estão entre as mais parciais do mundo, aponta o ranking World Justice Project: Rule of Law Index 2021. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o Brasil ocupa a 138ª posição, dos 139 países analisados, no quesito imparcialidade, perdendo apenas para a Venezuela. Dinamarca, Finlândia e Japão são considerados os países mais imparciais.

A pesquisa “mede se a polícia e os juízes criminais discriminam na prática com base no status socioeconômico, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual ou gênero.Quando avaliado se profissionais da Polícia e Justiça seriam corruptos, o Brasil fica em 66º lugar”, destaca a reportagem.

Um exemplo da parcialidade no sistema legal brasileiro foi explicitado pela Lava Jato. Ao longo da operação, foram registradas diversas arbitrariedades cometidas pelos integrantes da força-tarefa e também pelo ex-juiz Sergio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente, Moro foi condenado por parcialidade e as penas impostas por ele ao ex-presidente foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE

A evolução patrimonial de Sergio Moro e do ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol será o tema de um novo documentário do jornalista Joaquim de Carvalho, da TV 247, produzido com o apoio dos leitores e assinantes do Brasil 247.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE