Polícia encontra van repleta de bombas caseiras e armas perto do Capitólio

Sputnik – No dia dos distúrbios a polícia encontrou uma van com 11 artefatos explosivos e armas de fogo perto do Capitólio, avança o canal NBC-2, segundo promotores federais.

O carro estava a dois quarteirões do Capitólio, perto do Clube Nacional Republicano. Além das bombas caseiras, no veículo havia um rifle de assalto M4, uma pistola e carregadores cheios, escreve mídia.

Lonnie Leroy Coffman, o dono do veículo de 70 anos, foi detido e acusado de posse de armas de fogo não registradas e de porte de arma sem autorização.

No dia dos tumultos na capital dos EUA, os agentes policiais encontraram ainda dois artefatos explosivos perto das sedes do Comitê Nacional Republicano e do Comitê Nacional Democrata.

Na passada quarta-feira (6) uma multidão de apoiantes do presidente dos EUA Donald Trump invadiu o Capitólio em uma tentativa de impedir que o Congresso certificasse os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Já no dia 8, dezenas de legisladores exigiram a destituição do presidente Trump e o procurador-geral disse que não descartava acusar o atual presidente por incitação à violência.

Durante a invasão do Capitólio morreram cinco pessoas, o incidente sem precedentes gerou críticas em todo o mundo.

