Polícia interdita área próxima ao Capitólio após ameaça de bomba (vídeo)

Polícia bloqueou o acesso após as autoridades terem recebido um alerta de bomba na área do Capitólio e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA edit

Sputnik - Há uma grande presença de policiais na área do Capitólio e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) dos EUA, em Washington, após as autoridades terem recebido um alerta de bomba no prédio.

A secretária-adjunta de Assuntos Públicos do HHS, Sarah Lovenheim, afirmou que houve uma ameaça de bomba recebida no edifício Humphrey do órgão nesta quarta-feira (27). Até agora, não há relatos oficiais de vítimas ou feridos.

"Por precaução, evacuamos o prédio e não há nenhum incidente relatado", disse Lovenheim, citada pelo portal WUSA9. A secretária-adjunta acrescentou que o HHS está trabalhando com o Serviço de Proteção Federal para avaliar a situação.

Oficiais de segurança interna foram vistos na área bloqueando as vias da região e uma multidão de pessoas foram evacuadas de vários edifícios próximos e se reuniram em frente ao Capitólio dos EUA.

No domingo (27), a Polícia do Capitólio realizou uma investigação depois que um jovem alertou para uma "ameaça específica" contra policiais uniformizados. O denunciante afirmou ter várias armas. Posteriormente, a polícia de Washington se juntou na busca, mas nenhum suspeito foi encontrado.

