Por supostas irregularidades no voo de Guaidó, Venezuela suspende companhia TAP por 90 dias

Sputnik Brasil - A ação é decorrente de possíveis irregularidades registradas no voo em que Juan Guaidó chegou a Caracas, informou a vice-presidente Delcy Rodriguez, no Twitter.

A companhia aérea TAP foi suspensa por noventa dias por causa de graves violações dos regulamentos da aeronáutica civil venezuelana, sem prejuízo das multas e procedimentos administrativos que podem ocorrer. A Venezuela é respeitada!

Mais cedo, o ministro dos Transportes, Hipólito Abreu, havia dito que o governo estava avaliando algumas ações contra a TAP, entre os quais mencionou uma série de multas correspondentes a esses casos, possíveis sanções e a suspensão permanente da revogação do serviço aeronáutico da empresa.