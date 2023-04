"Portas não estão totalmente fechadas para negociações", diz Amorim após encontro com Putin

Assessor especial do presidente Lula teve um encontro com o presidente russo na semana passada em Moscou. Eles discutiram, entre outros assuntos, o conflito na Ucrânia edit

247 - Chefe da assessoria especial do presidente Lula, o ex-chanceler Celso Amorim esteve na quinta-feira (29) com o líder russo Vladimir Putin por cerca de uma hora. Ele foi discretamente a Moscou na semana passada.

Na capital russa, Amorim foi recebido pelo secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, e pelo principal assessor do Kremlin para assuntos internacionais, Yuri Ushakov. Também teve um almoço com o chanceler Sergei Lavrov, que visitará Brasília no próximo dia 17.

“Quando eu saí daqui [de Brasília], não havia nenhuma certeza se falaria com Putin. Aliás, isso não estava nem previsto”, disse Amorim à emissora CNN Brasil.

No começo do encontro, os dois falaram um pouco sobre temas bilaterais: o fluxo comercial entre Brasil e Rússia, o fornecimento de fertilizantes, a possibilidade de uso das moedas locais para compensar exportações e importações. Depois, entraram nas questões relativas ao conflito armado na Ucrânia.

“Dizer que as portas estão abertas [para uma negociação de paz] seria exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade”, afirmou Amorim. “Não há solução mágica [para interromper o conflito]. Mas haverá um momento em que, de um lado ou de outro, surgirá uma percepção de que o custo da guerra — não só o custo político, mas humano e econômico — será maior que o custo das concessões necessárias para a paz".

Ele continuou: “Minha sensação é de que esse momento ainda não chegou, mas pode chegar mais rápido do que se pensa. E aí a existência de um grupo de países ‘neutros’ — nisso é necessário colocar aspas — pode ajudar”.

Putin, por sua vez, segundo o relato de Amorim, destacou que os impasses que levaram ao conflito foram causados pelo Ocidente. “Mas havia o desejo de deixar alguma margem para que, em uma situação futura, haja algum tipo de negociação”, ponderou.

Durante o conflito na Ucrânia, são raros os casos em que Putin recebeu diretamente chanceleres ou assessores presidenciais. Em fevereiro, um dos poucos alto oficiais estrangeiros a ser recebido por Putin foi Wang Yi, principal diplomata do país asiático.

