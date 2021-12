Prefeita de Paris e candidata socialista, Anne Hidalgo pede primárias da esquerda para escolher candidato à Presidência

Apoie o 247

PARIS (Reuters) - A candidata escolhida pelo Partido Socialista francês para concorrer à Presidência defendeu nesta quarta-feira (8) que os partidos de esquerda se unam em um único candidato, a ser eleito por meio de uma votação primária, para a eleição presidencial de abril do ano que vem.

Anne Hidalgo, que também é prefeita de Paris, disse que, se a esquerda não se unir, "será impossível continuar existindo em nosso país".

“Não temos mais tempo a perder”, acrescentou ela em entrevista à emissora TF1, citando a necessidade de dar maior visibilidade política a tópicos como proteção ambiental e educação.

De acordo com pesquisas de opinião, nenhum dos candidatos de esquerda à Presidência disputaria o segundo turno com o atual presidente e favorito à reeleição, Emmanuel Macron, de centro.

Nenhum dos candidatos da esquerda comentou se estaria disposto a abandonar a disputa em apoio a um candidato de esquerda mais bem colocado.

Mais cedo nesta quarta-feira, o ex-ministro da Economia e Indústria Arnaud Montebourg --um socialista como Hidalgo que tem feito campanha para a Presidência de forma independente-- disse que estaria pronto para se retirar e apoiar um candidato único da esquerda.

Os socialistas franceses, o partido mais poderoso do país até 2017, quando controlavam as duas Casas do Parlamento e a Presidência, foram marginalizados após a eleição de Macron, que alterou o cenário político do país.