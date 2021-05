Prefeito de Nova York diz que plano de vacinação de turistas "está pronto" e presta solidariedade aos brasileiros

"Meu coração está com os brasileiros. Há tanta dor, tanta dificuldade", afirmou Bill de Blasio nesta terça-feira (11) edit

247 - O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou nesta terça-feira (11) a jornalistas que já "está pronto" o plano de vacinação de turistas em pontos conhecidos da cidade. Segundo ele, a estratégia já tem provação do governo estadual para seguir adiante.

De acordo com Blasio, o turismo é fundamental para a economia da cidade e a campanha de vacinação ajudará a reerguer o setor. Postos de vacinação serão instalados na Time Square, no Central Park e na Ponte do Brooklyn, entre outros locais.

"Nós estamos instalando postos móveis de vacinação para turistas em partes da cidade de Nova York que concentram mais tráfego, onde os turistas adoram ir. E, veja, acho que isso é parte de um 'Bem-vindo de volta à cidade de Nova York'. Nós querem que todos estejam seguros", disse o prefeito.

Ao responder questionamento de jornalistas brasileiros, o prefeito de Nova York prestou solidariedade ao povo brasileiro, que sofre ainda com um forte impacto da Covid-19. "Meu coração está com os brasileiros. Há tanta dor, tanta dificuldade. Acho que o que pudermos fazer por quem está nos visitando para dar boas-vindas e mostrar que nós nos importamos com todos que estão aqui".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.