Presidente da Argentina diz que Justiça brasileira mostrou sua capacidade de rever erros ao anular processos de Lula

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comemorou a decisão do STF que devolveu os direitos políticos do ex-presidente Lula. "A Justiça brasileira deu uma lição demonstrando sua capacidade de decidir com total autonomia", ressaltou

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comemorou em suas redes sociais nesta sexta-feira (17) a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolveu os direitos políticos do ex-presidente Lula. O chefe do executivo argentino é engajado na luta pela liberdade de Lula e chegou a visitá-lo na prisão, na sede da Polícia Federal em Curitiba em 2019.

“Ontem foi conhecida a decisão da STF de confirmar essas nulidades. @LulaOficial ele assim recuperou todos os seus direitos políticos. Dessa forma, a Justiça brasileira deu uma lição demonstrando sua capacidade de se auto-revisar e decidir com total autonomia”, disse o líder argentino.

Fernández também elogiou a postura do judiciário brasileito. “Ontem a qualidade do Estado de Direito deu um passo muito importante em nosso amado Brasil”.

O presidente destacou a importância da unidade do campo progressista no continente. “Ambos sonhamos com uma América Latina unida que luta neste momento contra o flagelo da pandemia e busque políticas que garantam a igualdade social que não temos hoje”.

