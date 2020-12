Presidente da China diz que luta moveu o país contra a pandemia e defende que povos “deem as mãos” para enfrentar dificuldades

247 - O presidente da China, Xi Jinping, exaltou o papel de “heróis que vêm do povo” na luta do combate à pandemia do coronavírus no país em seu discurso de Ano Novo, transmitido no Grupo de Mídia da China e pela internet. “O grande espírito de luta contra a pandemia reside nas figuras que avançam desafiando o perigo, no revezamento de corações unidos e de mãos dadas, e nas cenas que comoveram a todos”, destacou.

Ele afirmou que ainda há dificuldades a serem superadas e que, para isso, é preciso que os povos se unam. “Ainda temos tarefas pesadas e um caminho longo no combate à pandemia. Os povos de todos os países devem ficar de mãos dadas aos superar as dificuldades e tempestades em prol da dissipação de neblinas epidêmicas o quanto antes e construir um lar na Terra ainda mais feliz”.

Discurso de Xi Jinping pela passagem do ano novo de 2021

Discurso de Xi Jinping pela passagem do ano novo de 2021

Camaradas, amigos, senhoras e senhores,

Olá a todos! O ano de 2021 está se aproximando. Gostaria de enviar a todos meus melhores votos do ano novo daqui de Beijing.

O ano de 2020 foi realmente extraordinário. Diante do surto de novo coronavírus, nós encarnamos o grande amor da Humanidade com a noção de supremacia do povo e da vida, escrevendo a epopeia heroica com o espírito de solidariedade e persistência. Nesses dias em que enfrentamos em conjunto as dificuldades, testemunhamos a coragem de marchar ao epicentro da epidemia, a persistência de ser valente e perseverante, a responsabilidade de compartilhar as penalidades e as dificuldades, o sacrifício sem vacilo e comoção de ajudas mútuas. Desde médicos e enfermeiros a soldados do povo, pesquisadores e cientistas a trabalhadores de comunidades residenciais, voluntários a construtores, e idosos com idade superior a 70 anos a jovens que nasceram nas décadas de 1990 e 2000, inúmeras pessoas arriscaram suas vidas para completar sua missão e salvar outros com amor. Os esforços individuais são concentrados em uma força maior, como uma parede de ferro para defender a vida. O grande espírito de luta contra a pandemia reside nas figuras que avançam desafiando o perigo, no revezamento de corações unidos e de mãos dadas, e nas cenas que comoveram a todos.

A grande causa nasce do ordinário e heróis vêm do povo. Todos são extraordinários! Gostaria de expressar condolências a todos os infectados e mostrar meu respeito às pessoas comuns, mas heroicas. Estou orgulhoso com a nossa grande pátria, o grande povo e o espírito da nação que busca constantemente pelo autofortalecimento.

A coragem tenaz nasce da dificuldade e o jade perfeito vem do polimento. Obtivemos grande conquista na prevenção e controle da epidemia e no desenvolvimento socioeconômico, ao superar os impactos trazidos pela doença. Concluímos com sucesso o 13º Plano Quinquenal, dando início ao delineamento completo do 14º Plano Quinquenal. A nova estrutura de desenvolvimento tem sido estabelecida de forma acelerada e o desenvolvimento de alta qualidade continua sendo implementado. Somos o primeiro país entre as principais economias do mundo a conseguir o crescimento do PIB com a previsão de atingir um novo patamar de 100 trilhões de yuans no ano de 2020. A produção agrícola conseguiu safra em 17 anos consecutivos, enquanto as explorações científicas conquistaram um grande avanço com o lançamento bem-sucedido da sonda de Marte “Tianwen-1”, sonda lunar “Chang’e-5” e submersível tripulado “Fendouzhe”. A construção do porto de livre comércio de Hainan tem sido promovida de forma robusta. Neste ano, superamos a grave inundação e diminuímos ao máximo os danos, graças à solidariedade entre setores civil e militar. Em visita a 13 províncias, regiões autônomas e municípios, fiquei contente em ver os trabalhos meticulosos de colocar em prática as medidas de prevenção e controle da epidemia, os esforços de recuperar a produção aproveitando cada segundo, e a determinação de fazer tudo possível em busca da inovação e da criatividade. O país conta com uma atmosfera de autoconfiança, autofortalecimento, persistência, senso de urgência e vigor.

Em 2020, o país obteve conquistas notáveis históricas na construção de uma sociedade moderadamente próspera e um sucesso decisivo na luta de alívio da pobreza. Promovemos a batalha final às fortalezas da pobreza profunda, conseguindo roer os ossos mais duros. Com esforços de oito anos, toda a população rural com cerca de 100 milhões se livrou da pobreza de acordo com o padrão vigente enquanto 832 distritos empobrecidos deixaram de ter rótulo de “distrito pobre”. Visitei nestes anos, 14 áreas contíguas intensivas de pobreza absoluta. Surgiram sempre na minha cabeça, as imagens dos aldeões locais com vontade de persistir e dos quadros que deram todas as contribuições ao ajudar os pobres. Devemos ater-nos firme e resolutamente às nossas metas e trabalhar duro com os pés no chão, nos esforçando para pintar uma imagem bela e gigantesca da vitalização das zonas rurais, rumo à prosperidade comum a passos firmes.

Este ano, celebramos solenemente os 40 anos do estabelecimento de zonas econômicas especiais, incluindo a de Shenzhen e o 30º aniversário da Abertura e Desenvolvimento da Nova Área de Pudong. Ficando no litoral sul do país, com marés da primavera, e na beira do rio Huangpu, com aparência diversificada, fiquei com sentimentos e emoções misturados ao ver que as zonas pilotos se tornaram pioneiros e exemplares e a exploração da inovação se transformou em liderança pela inovação. A Reforma e Abertura criou um milagre de desenvolvimento e vamos continuar a escrever mais “histórias da primavera” por meio do aprofundamento da reforma e a ampliação da abertura com maior coragem.

Com boa qualidade moral, ninguém vai ficar sozinho e todo o mundo sob o céu é uma família. Ao experimentar todas as dificuldades decorrentes deste ano, compreendemos o significado da comunidade de futuro compartilhado para Humanidade de forma mais profunda, comparando com qualquer outro momento histórico. Conversei muito com velhos amigos no âmbito internacional e participei de várias reuniões pela internet, ocasiões em que o tema mais discutido foi ajuda mútua e a união na luta contra a pandemia. Ainda temos tarefas pesadas e um caminho longo no combate à pandemia. Os povos de todos os países devem ficar de mãos dadas aos superar as dificuldades e tempestades em prol da dissipação de neblinas epidêmicas o quanto antes e construir um lar na Terra ainda mais feliz.

O ano 2021 marcará os 100 anos de aniversário do Partido Comunista da China. O caminho nestes 100 anos é notável e a inspiração inicial neste centenário resiste ao teste do tempo e fica ainda mais forte. De Shikumen, em Shanghai, para Nanhu, em Jiaxing, uma barca vermelha pequenina, carregando a grande missão conferida pelo povo e esperança da nação, rompeu torrentes e corredeiras traiçoeiras e atravessou ondas agitadas, se transformando em um navio gigantesco que lidera a China a navegar estavelmente para longe. Devemos levar em consideração a causa eterna do Partido que está ainda no seu auge apesar de completar um centenário. Ao sustentar o conceito de desenvolvimento centrado no povo, manter a inspiração original e ter a missão em mente, navegando em mares violentos, conseguiremos com certeza a grande revitalização da nação chinesa.

Em um ponto de convergência histórica de dois centenários, vamos começar em breve a nova marcha para construção abrangente de um país socialista modernizado. Neste caminho longo, a luta é a única escolha. A luta nos fez superar todos os obstáculos e passar milhares de rios e montanhas e vai nos levar a continuar progredindo corajosamente em busca de um futuro ainda mais brilhante.

Neste momento, com luzes ornamentais que acabaram de acender e a reunião de milhares de famílias, desejo sinceramente, às vésperas do ano novo, a permanência da paisagem pitoresca das montanhas e rios, prosperidade à nação e segurança ao povo. Espero que a harmonia traga boa sorte e a vida seja feliz.

Obrigado a todos!

