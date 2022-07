Presidente de Portugal rebate Bolsonaro sobre encontro desmarcado: 'ninguém morre' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, rebateu Jair Bolsonaro (PL), que desmarcou um encontro com o português previsto para segunda-feira (4) por causa de uma reunião do europeu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para este sábado (2).

Bolsonaro, disse Rebelo, teve a gentileza de "insistir muito para me convidar para ir a Brasília". "Eu entendo que há questões políticas. Portugal é aliado da Ucrânia, Brasil não. Agora o almoço é uma questão que não constava no primeiro programa da ida ao Brasil. É possível o almoço, tudo bem. (Se) Não é possível, ninguém morre", disse Rebelo de Sousa, de acordo com matéria do jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (1).

"Quem convida pra almoçar é que decide se quer almoçar ou não. Se o presidente da República Federativa do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno, que não entra na sua programação… Eu respeito quem convida deixar de convidar pelas razões que queira, por inoportunidade política, pessoal", afirmou.

Sobre o encontro com Lula, Rebelo afirmou que será um compromisso com o ex-presidente, e não com o candidato. Também disse que as eleições são uma questão "da soberania brasileira" e não serão tema do encontro.

"Em Portugal temos uma frase: 'Ninguém deve fazer-se convidado, nem para boda, nem para batizado", prosseguiu Marcelo Rebelo de Sousa. pic.twitter.com/4OnUGgNis6

