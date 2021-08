Presidente eleito do Irã toma posse nesta quinta-feira

Sputnik - Nesta quinta-feira (5), toma posse o presidente eleito iraniano Ebrahim Raisi, que venceu a eleição presidencial em julho.

O evento solene conta com a presença de personalidades oficiais de 73 países, incluindo dez chefes de Estado, 20 presidentes de Parlamentos e 11 chanceleres, bem como representantes de 11 organizações internacionais e regionais.

A eleição do novo presidente do Irã ocorreu em 18 de julho, resultando na vitória de Ebrahim Raisi, com 61.95% dos votos.

Entre os altos convidados estava prevista a presença do presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, segundo relatou a emissora afegã Tolo News.

A visita de Ghani acontece em meio à intensificação do confronto armado entre o governo afegão e o Talibã.

A situação no Irã é também muito tensa, marcada por uma nova onda de críticas contra Teerã por seu alegado papel nos dois ataques recentes a petroleiros no golfo de Omã. Além disso, a República Islâmica enfrenta os desafios de ter sua economia restringida pelas sanções dos EUA, uma crise de saúde pública e negociações árduas sobre o acordo nuclear de 2015.

