Presidente espanhol defende revisão da reforma trabalhista e agradece apoio de Lula

Pedro Sánchez atendeu sindicatos e movimentos sociais e reverteu reforma trabalhista neoliberal no país. Lula sinalizou que deve fazer o mesmo, caso seja eleito edit

Revista Fórum - O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, foi às redes sociais nesta quinta-feira (6) agradecer Lula pelos elogios à reversão das mudanças que precarizavam as relações de trabalho no país europeu.

“Esta é uma conquista coletiva da Espanha, um compromisso do Governo e um exemplo de que, com diálogo e acordos, podemos construir um país mais justo e solidário. Obrigado, Lula, por reconhecer este novo modelo de legislação trabalhista que vai garantir os direitos de todos“, tuitou o presidente da Espanha, compartilhando tuite do colega brasileiro.

Em sua publicação, Lula sinaliza que deve fazer o mesmo no Brasil, caso vença as eleições presidenciais em outubro.

Este es un logro colectivo de España, un compromiso del Gobierno y ejemplo de que, con diálogo y acuerdos, podemos construir un país más justo y solidario.

Gracias, @LulaOficial, por reconocer este nuevo modelo de legislación laboral que garantizará los derechos de todos y todas. https://t.co/nw7oxAQ59K

